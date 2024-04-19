الجمعة 19 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

على متن 18 طائرة.. مرسى علم تستقبل 5 آلاف سائح أوروبي اليوم

مطار مرسي علم
مطار مرسي علم

يستعد مطار مرسى علم الدولي بالبحر الأحمر، على مدار ساعات اليوم الجمعة، لاستقبال ما يقرب من  5 آلاف سائح، يصلون على متن 18 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وذلك ضمن 90 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة.

 18 رحلة تصل مطار مسى علم اليوم

وتقوم الأجهزة المختصة بمطار مرسى علم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على السياح الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 5 رحلات من بولندا، 4 رحلات من التشيك، 3 رحلات من المانيا، 3 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من ليتوانيا، ورحلة من سلوفاكيا.
 جدير بالذكر، أن مطار مرسى علم الدولي استقبل على مدار السبوع الجاري 90 رحلة طيران دولية بداية من السبت وحتى اليوم الجمعة، وصلت من عدة دول مختلفة، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.

انتعاش في حجوزات الفنادق بالبحر الأحمر 

وتشهد فنادق ومنتجعات البحر الأحمر السياحية المختلفة إقبالًا كبيرًا عليها، حيث ارتفعت نسب الاشغال الفندقي، وتصدرت السياحة الأوروبية قائمة أعلي الجنسيات الوافدة لمنتجعات الغردقة ومرسي علم، وذلك طبقًا لإحصائيات أجرتها جهات وهيئات ذات صِلة.

من جانبه أكد بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين أن السياح الاوربيين يتصدرون الاعلي وصولًا خاصة الايطاليين والبلجيك، والالمانية والبولنديين، مشيرًا الي إن مدينة مرسي علم أصبحت وجهة سياحية عالمية ولها زوارها ومحبيها من مختلف الجنسيات، لافتًا الي جهود الدولة واجهزتها المختصة في دعم القطاع السياحي وفتح أسواق سياحية جديدة، ودعمها للاستثمار في القطاع والذي يُعد من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

مطار مرسى علم طيران السياح الفنادق حجوزات البحر الاحمر فنادق الغردقة

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