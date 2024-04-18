الخميس 18 أبريل 2024
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محافظات

العثور على جثة شاب داخل مسكنه برأس غارب فى البحر الأحمر

جثة شاب
جثة شاب

عثرت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر، على جثة لشاب في العقد الثاني من العمر داخل مسكنه.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة لشاب في العقد الثاني من العمر.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة رأس غارب، إلى محل البلاغ بمنطقة العشش، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى"عبدالرحمن. م. ع" يبلغ من العمر 15 عامًا، وتبين أنه تخلص من حياته شنقًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإيداع الجثة مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

أمن البحر الأحمر يكشف هوية قاتلي شاب الغردقة وضبط المتهمين

في سياق آخر، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، في إلقاء القبض على المتهمين بقتل شاب فى مدينة الغردقة، وإلقاء جثته بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الشيخ شحات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من التعرف على بيانات وكشف هوية جثة مجهولة لشاب في العقد الثالث من العمر عثر على جثته ملقاة بأحد شوارع الغردقة.

وتبين من التحقيقات أن الجثة لشاب يدعى "مصطفى. ع" يبلغ من العمر 27 سنة، ويعمل مصورًا فوتوغرافيًّا، وتبين أنه من إحدى قرى محافظة قنا، وتبين أن أسرته حررت محضرًا باختفائه منذ يومين، فيما يتم تكثيف الجهود لبيان أسباب وملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر قد عثرت على جثة لشاب في العقد الثالث داخل كرتونة بأحد شوارع الغردقة، وتم إخطار النيابة التي انتقلت للمعاينة ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام، وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثة لشاب مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر داخل كرتونة بجوار أحد صناديق القمامة بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة، وتقرر تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث وبيانات الجثة وتكثيف الجهود الأمنية حول ملابسات الحادث.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة ثان الغردقة إلى مكان البلاغ لمعاينة الجثة، حيث لم يستدل على شخصية المجني عليه. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

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