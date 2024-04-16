وصول سفينة الغاز الليبيرالية الجانحة بخليج العقبة لميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا البحري اليوم سفينة الغاز الليبيرالية CLAUDIA GAS التي جنحت عند خليج العقبة بجنوب سيناء نتيجة لوقوع عطل مفاجئ في المحركات، وذلك بعد نجاح تعويمها وخروجها من موقع جنوحها بمدخل خليج العقبة إلى ميناء شرم الشيخ البحري ومنها إلى ميناء سفاجا البحري، تحت إشراف القوات البحرية وإدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء لضمان عدم وقوع أي تلوث أو تسرب للغاز أو للوقود، وهي بطول 158 مترا، وعرض 21 مترا وغاطس 5.6 متر.

وأكد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على دخول السفينة على الرصيف بمعرفة مرشدي والأطقم البحرية للهيئة، حيث تتوافر الخبرة والتدريب على أعلى مستوى لعمليات القطر والارشاد والإنقاذ، ووجه برفع درجة الاستعداد بالوحدات البحرية بالميناء، مؤكدًا علي تقديم كافة التسهيلات لتنفيذ العملية والحفاظ على سلامة السفينة بالتنسيق مع وزارة البيئة للحفاظ على الشعاب المرجانية والبيئة البحرية بالمنطقة.

وكشف عن جاهزية موانئ البحر الأحمر لمجابهة أي موقف اضطراري حيث انها مزودة بأحدث القاطرات والوحدات البحرية القادرة على التعامل بأحدث التقنيات مع الاحداث المختلفة.

السفينة الجانحة تصل ميناء سفاجا

السفينة الجانحة تصل ميناء سفاجا