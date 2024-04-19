استمرار فعاليات بطولة مصر الودية لكرة القدم للرواد بالغردقة

شهد فراج عبدالمقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، اليوم، فعاليات بطولة مصر الودية لكرة القدم للرواد المنفذة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبإشراف الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية.

وأكد عبدالمقصود أن البطولة تقام على ملعب نادي الرياضات البحرية بمدينة الغردقة على مدار يومين، حيث تأتي البطولة بالتعاون بين عدد من الكيانات الرياضية والإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ونادي الرياضات البحرية بالغردقة والاتحاد المصري لكرة القدم فرع البحر الأحمر.

ووجه وكيل الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، الشكر والتقدير لجميع القائمين على البطولة، مشيدًا بالتعاون والدعم الدائم من قبل الوزارة والمحافظة، موجهًا الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لدعمهم كل الأحداث والاهتمام برعاية كل البطولات الرياضية، كما أثنى تنظيم البطولة بقيادة أحمد عبدالخالق مدير الإدارة العامة للسياحة والأحداث الرياضية بوزارة الشباب والرياضة كل البطولات مجهود يستحق الإشادة به.

وتشهد البطولة، مشاركة عدد 12 فريقا من فرق الرواد وهم وزارة الشباب والرياضة، الأهلي، رومانيا، الجهاد الرياضي بالإسكندرية، فريقين سبورتنج، رواد الغردقة، وادى دجلة، رواد البحر الأحمر، عالمية، سينجور ونادي الرياضات البحرية.

وأوضح الدكتور محمود عزت رئيس البطولة، أن البطولة تأتي في نسختها الثالثة عشرة كتجمع رياضي ثقافي لفرق الرواد من مختلف المحافظات لتشجيع السياحة الرياضية بمدينة الغردقة، حيث انتقل تنظيم البطولة من الإسكندرية إلى مدينتي الغردقة وشرم الشيخ منذ عام ٢٠١٧ من أجل تلك الرسالة.

ولفت عزت، إلى أن البطولة تقام هذا العام لتشجيع السياحة الرياضية في مصر ومشاركة فرق من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى الفرق المصرية في هذه البطولة ينقل صورة حضارية لائقة عن مصر ويسهم في نقل صورة ذهنية صحيحة عن الثقافة والسياحة والرياضة المصرية.

بطولة مصر للرواد بالغردقة

بطولة مصر للرواد بالغردقة

بطولة مصر للرواد بالغردقة