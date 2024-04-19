الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

4 مصابين إثر انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب - الغردقة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أُصيب ظهر اليوم الجمعة 4 أشخاص، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محيي الدين سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب لسيارة ملاكي بطريق رأس غارب الغردقة وتحديدًا بمنطقة جبل الزيت، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبيَّن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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