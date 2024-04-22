الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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5 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق سفاجا

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب، صباح اليوم الإثنين، 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "سفاجا- قنا" وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات. 
 

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى، بطريق "سفاجا- قنا"، وجارِ تحرير محضر بالواقعة.

 

جرى الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص بينهم طفل، وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

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