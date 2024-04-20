إصابة 7 مواطنين فى انقلاب ميكروباص على طريق "رأس غارب-الغردقة"

أصيب 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص على طريق رأس غارب-الغردقة، اليوم السبت، وجرى نقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي، وجاري تحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص وتحديدًا في الكيلو 20 طريق رأس غارب الغردقة.

على الفور تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.