الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حظر تداول أسماك البحر الأحمر فى الأسواق

محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر

أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا برقم 266 لسنة 2024 بإيقاف عمل مراكب الجر والشانشولا، مع استثناء عملها شمالًا في منطقة خليج السويس، وذلك بناءً على مذكرة المستشار البيئي لمحافظ البحر الأحمر.

وتضمن القرار حظر تداول أسماك البحر الأحمر بمختلف أنواعها في الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية من 1 مايو إلى 15 يوليو، مع تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر ومديرية التموين وهيئة الثروة السمكية وشرطة البيئة للتأكد من تنفيذ القرار.

كما تم إيقاف الصيد الترفيهي بكافة أنواعه، ومسابقات الصيد باستخدام مراكب النزهة أو اليخوت الخاصة، أو الركوبة بالأجر، ابتداءً من 1 مايو المقبل، مع تقييدها بمنطقة خليج السويس. كما يحظر سروح مراكب النزهة دون اليخوت، خلال فترة المنع من 1 مايو إلى 15 يوليو في كافة مناطق البحر الأحمر، وذلك دون إمكانية "المبيت" على أن تكون السروح نهارية فقط.

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