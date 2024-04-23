مستفيدو القافلة الطبية: الخدمات الطبية تشهد تحسن كبير وتجعل المواطن فى أولوية الدولة

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع "مؤسسة بنك الشفاء".

فعلى مدار 4 ايام انطلقت القافلة بالوحدة الصحية بالبيطاش بنطاق حي العجمي وبوحدة صحة عبد القادر بنطاق حي العامرية وتضم القافلة 6 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- باطنة - عظام- رمد - جلدية - أنف وأذن وحنجرة ).





مستفيدو القافله الطبية: الخدمات الطبية تشهد تحسن كبير وتجعل المواطن في اولوية الدولة

قال محمود عبد المعطي، مواطن من حي العجمي إن هناك تنظيم متتابع للقوافل الطبية في مختلف المناطق البسيطة والاكثر احتياجا لتلبية احتياجات المواطنين وتلقي الخدمات الطبية اللازم للمواطن البسيط.

واصل رضا بسيوني، مواطن من حي العجمي، أن القوافل الطبية من افضل الخدمات التي تقدم في المواطن البسيط والافضل انها دون اي مقابل مادي فيستطيع المواطن الكشف على يد امهر الاطباء وتلقي العلاج اللازم دون اي تغريمه اي مبالغ مالية، وذلك للتخفيف من على كاهل المواطنين الاعباء المالية.

وواصلت كريمة فضل، مواطن من حي العامرية، أنها فور تنظيم القافلة الطبية في نطاق منطقة سكنها كان ابنها يحتاج لتلقي الكشف الطبي اللازم وبالفعل لجأت لطبيب الأطفال في القالهفله والذي وجدت رعاية هامة لتشخيص سبب اعياء ابنها ووصل الدواء اللازم.

من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ إلى أن عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كافة الحالات التي تحتاج لتخصصات غير متوفرة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، وذلك للتيسير على المواطنين.

قوافل طبية