الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيدو القافلة الطبية: الخدمات الطبية تشهد تحسن كبير وتجعل المواطن فى أولوية الدولة

قوافل طبية
قوافل طبية

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، القافلة الطبية بوحدة صحة البيطاش بنطاق حي العجمي ضمن فعاليات القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع "مؤسسة بنك الشفاء".

 

فعلى مدار 4 ايام انطلقت القافلة بالوحدة الصحية بالبيطاش بنطاق حي العجمي وبوحدة صحة عبد القادر بنطاق حي العامرية وتضم القافلة 6 عيادات متنقلة مختلفة التخصصات (أطفال- باطنة - عظام- رمد - جلدية - أنف وأذن وحنجرة ).


 

مستفيدو القافله الطبية: الخدمات الطبية تشهد تحسن كبير وتجعل المواطن في اولوية الدولة

قال محمود عبد المعطي، مواطن من حي العجمي إن هناك تنظيم متتابع للقوافل الطبية في مختلف المناطق البسيطة والاكثر احتياجا لتلبية احتياجات المواطنين وتلقي الخدمات الطبية اللازم للمواطن البسيط.

 

واصل رضا بسيوني، مواطن من حي العجمي، أن القوافل الطبية من افضل الخدمات التي تقدم في المواطن البسيط والافضل انها دون اي مقابل مادي فيستطيع المواطن الكشف على يد امهر الاطباء وتلقي العلاج اللازم دون اي تغريمه اي مبالغ مالية، وذلك للتخفيف من على كاهل المواطنين الاعباء المالية.

 

وواصلت كريمة فضل، مواطن من حي العامرية، أنها فور تنظيم القافلة الطبية في نطاق منطقة سكنها كان ابنها يحتاج لتلقي الكشف الطبي اللازم وبالفعل لجأت لطبيب الأطفال في القالهفله والذي وجدت رعاية هامة لتشخيص سبب اعياء ابنها ووصل الدواء اللازم.

 

من جانبه قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية؛ إلى أن عقب الكشف سيتم صرف جميع الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى تحويل كافة الحالات التي تحتاج  لتخصصات غير متوفرة والحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية أو تحاليل وأشعة على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية لمتابعة حالتهم بالمجان، مشيرًا إلى استمرار تلك القوافل طوال العام، وذلك للتيسير على المواطنين.

 

txt

فحص وعلاج 1300 حالة فى قوافل طبية ببنى سويف

قوافل طبية
قوافل طبية
قوافل طبية
قوافل طبية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حي العجمي مجلس الوزراء مؤسسة بنك الشفاء حي العامرية مستفيدو القافله الطبية

الأكثر قراءة

عاجل| طلب الرأفة.. رمضان صبحى يعترف بإفساد عينة المنشطات الأولى

عاجل.. القاهرة الإخبارية: أحزمة نارية كثيفة تستهدف مدينة بيت حانون شمالى قطاع غزة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال