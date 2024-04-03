الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم 7 قوافل لتقديم الخدمات الطبية المجانية بالقرى خلال مارس

قوافل طبية للقري
قوافل طبية للقري الأكثر أحتياجا لصحة المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مواصلة مديرية الصحة بالمنيا ، فى تنفيذ سلسلة من القوافل الطبية والعلاجية بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبّد الفتاح السيسي، في إطار الاهتمام بصحة المواطنين.
 

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المديرية نفذت 7 قوافل طبية بقرى المنيا، خلال شهر مارس الماضي، شملت قرى (سرير مفتاح- إدمو- قرية 8) بمركز المنيا، وقرى (داقوف - العور- دفش- إسطال) بمركز سمالوط، مضيفا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 10 آلاف و787 حالة فى تخصصات مختلفة بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والاشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان.
 

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم إجراء 1630 تحليلا متنوعًا وموجات صوتيه لعدد 45 حالة، و48 أشعة سينية و715 كشف مبكر للضغط والسكر و567 حالة تحويل داخلى وتحويل للمستشفى عدد 77 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 852 مترددًا.


يذكر أن مديرية الصحة، كانت قد سبق وأعلنت عن تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية الخيارى بمركز أبوقرقاص، اليوم الأربعاء على مدار يومي 3 و4 إبريل الجارى، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.
 

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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صحة المنيا 7 قوافل طبية القرى الأكثر احتياجا مبادرة حياة كريمة الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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