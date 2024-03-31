الأحد 31 مارس 2024
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محافظات

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص ضمن مبادرة "حياة كريمة"

صحة المنيا تنظم قافلة
صحة المنيا تنظم قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية بلنصورة بمركز أبوقرقاص، على مدار يومين متتاليين 1 و2 ابريل القادم، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة - الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

كما أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار فرقها الطبية في تطعيم 577 ألف و22 طالب بمدارس مراكز وقرى المحافظة ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي ضمن خطة وزارة الصحة،وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا  لتقديم الرعاية العلاجية والوقائية لطلاب المدارس بالتعاون مع التأمين الصحي والتربية والتعليم بالمنيا.

وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن التطعيم آمن تماما ويهدف لرفع الحالة المناعية للطلاب وحمايتهم، مشيرًا إلى أن التطعيم يجرى من خلال فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن الحملة تستهدف تطعيم تلاميذ الصفوف الأولى بـ"الحضانة، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي ضد الالتهاب السحائي بمستهدف 274 ألف و54 طالبا، وتطعيم طلبة الصفين الثاني والرابع الابتدائي بالتطعيم الثنائي (الدفتيريا والتيتانوس ) بمستهدف 302 ألف و968 طالبا، مشيرًا ان تطعيمات المدارس هي جرعات تنشيطية استكمالا لما تم تطعيمه من التطعيمات الروتينية من عمر يوم حتى 18 شهر ضمن البرنامج القومي للتطعيمات والذي ينفذ بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة.

محافظة المنيا مركز ابو قرقاص مديرية الصحة بالمنيا مبادرة حياة كريمة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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