الجمعة 29 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الانتهاء من أعمال رصف شارع الحسيني ضمن الخطة الاستثمارية للمنيا

الأنتهاء من رصف شارع
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، انتهاء أعمال الرصف بشارع الحسيني البحري بحي شمال المدينة والذي يُعد أكبر الشوارع التجارية والحيوية بالمدينة وذلك ضمن تنفيذ أعمال ومشروعات الخطة الاستثمارية لمدينة المنيا بجانب تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة بالقري التابعة لها.

من جهته، قال عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف بالطريق وفتح الطريق أمام السيارات مشيرا إلي أنه قام بجولة ميدانية لمتابعة سير العمل بقطاعات النظافة والتجميل ورصف الطرق لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطنين والمركبات حيث تابع أعمال رصف شارع الحسينى بحى شمال المدينة ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطن والمركبات.

وشدد رئيس المركز والمدينة، على ضرورة رد الشئ لأصله بعد انتهاء الأعمال مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للطريق مشيرًا إلي أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمدينة لعام 2024، مشيرًا إلى أنه سبق وتم القيام بأعمال تطوير ورصف الميادين بالمدينة ومنها ميدان لبنان بحي شمال وميدان التنظيم والإدارة بحي جنوب مدينة المنيا.

كما أكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتكليفات محافظ المنيا بضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة لكافة قطاعات العمل بالنظافة والتجميل لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس الصعيد مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تكثف من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بجميع شوارع أحياء المدينة لتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين وللحفاظ على المظهر الجمالي لشوارع المدينة كما تم تكثيف حملات النظافة والتجميل بنطاق القري والمتابعة المستمرة لأعمال النظافة اليومية حيث قامت الوحدات المحلية بقرى: (نزلة حسين-تله-بني محمد سلطان-صفط الخمار-البرجايه) برفع حوالي ١٣٩ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع اليوميه وإزالة الأتربه من على جانبي الطريق ونقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وذلك تحت إشراف نواب رئيس المدينة ومتابعة رؤساء القرى المذكورة.

الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
الأنتهاء من رصف شارع الحسني بمدينة المنيا
المنيا شارع الحسيني أعمال الرصف الخطة الأستثمارية لمدينة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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