ضبط 131 مخالفة تموينة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن أن مديرية التموين بالمنيا تمكنت من ضبط ١٣١ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن الحملات الرقابية والتفتيشية التي نظمتها المديرية بمراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط ١١٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ٩ مخالفات بمركز العدوة، و٩ مغاغة، و١٢ بني مزار، و١٤ مطاي، و١٤ سمالوط، و٧ مركز المنيا، و١١ أبوقرقاص، و٢٣ ملوي، و١٤ ديرمواس، و١٨ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع ٣ مخالفات بمركز مغاغة، و٣ مطاي، و٣ سمالوط، و٩ ملوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مديرتي الصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، مشيرا إلي أن مديرية التموين تكثف من هذه الحملات بشكل يومي بكافوة أحياء المدن والقري التابعة لها لفرض الأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من السلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها، مشيرا إلي أنه شدد علي الرقابة التموينية بتكثيف الحملات.

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