الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 131 مخالفة تموينة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن أن مديرية التموين بالمنيا تمكنت من ضبط ١٣١ مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 


أوضح عبدالباسط عبدالنعيم وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، أن الحملات  الرقابية والتفتيشية التي نظمتها المديرية بمراكز المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط ١١٣ مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز جاءت بواقع ٩ مخالفات بمركز العدوة، و٩ مغاغة، و١٢ بني مزار، و١٤ مطاي، و١٤ سمالوط، و٧ مركز المنيا، و١١ أبوقرقاص، و٢٣ ملوي، و١٤ ديرمواس، و١٨ مخالفة في مجال متابعة الأسواق، جاءت بواقع ٣ مخالفات بمركز مغاغة، و٣ مطاي، و٣ سمالوط، و٩ ملوي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف وكيل وزارة التموين أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل مديرتي الصحة والطب البيطري وحماية المستهلك ومباحث التموين وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، مشيرا إلي أن مديرية التموين تكثف من هذه الحملات بشكل يومي بكافوة أحياء المدن والقري التابعة لها لفرض الأنضباط التمويني علي الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من السلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط المخالفات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها، مشيرا إلي أنه شدد علي الرقابة التموينية بتكثيف الحملات.

431185775_772672154803377_3036889679397704318_n
431185775_772672154803377_3036889679397704318_n
432709616_1349265595731951_2716852317169175889_n
432709616_1349265595731951_2716852317169175889_n
432743312_783152563710861_3013486228035892706_n
432743312_783152563710861_3013486228035892706_n
432774367_382443721229701_2030417996928119874_n
432774367_382443721229701_2030417996928119874_n
432794533_1139162387217368_7482219640554991675_n
432794533_1139162387217368_7482219640554991675_n
تموين المنيا 131 مخالفة تموينية حملات علي المخابز والأسواق مراكز المنيا عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا

مواد متعلقة

بدء توزيع 8000 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع المنيا

زراعة 375 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" في المنيا

إصابة 11 إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

افتتاح كوبرى ملوى العلوى لربط شرق وغرب المدينة بتكلفة 338 مليون جنيه

إزالة وإيقاف 19 حالة تعدي وبناء مخالف بدون ترخيص بمراكز المنيا

توزيع 3 آلاف و650 شنطة سلع غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار بالمنيا

محافظ المنيا يهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

محافظ المنيا يشهد طابور العرض لمديريات الخدمات والوحدات المحلية

الأكثر قراءة

تفاصيل ظهور أسد فى أحد شوارع التجمع الأول (صور)

قرار عاجل من النيابة العامة بحق سائق أوبر فى واقعة حبيبة الشماع

الرئيس السيسى يوجّه بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوقىّ الأسرة وكبار السن

انخفاض كبير فى أسعار السلع.. وبشرى للمواطنين خلال الأسبوع الثالث من رمضان

الإعدام لعامل اختطف طفلا واعتدى عليه تحت تهديد السلاح بالإسكندرية

الرئيس السيسى ممازحًا مدبولى: "معيط مش موجود.. اتكلم براحتك"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محوري

عبد الرحيم طايع

رمضان في غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

ماجد حبته

اغتيال «نظام الملك».. مثلًا

وائل لطفي

الهجرة الشرعية

محمد قدري

"المعلم" مصطفى شعبان وأصول الشغلانة

إبراهيم داود

استدعاء محمود درويش قبل الإفطار

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

"وول ستريت": إسرائيل تخطط لإنشاء سلطة فلسطينية فى غزة بعيدة عن حماس

نتنياهو يصر على غزو جنوب غزة بريًا.. هل تنهى رفح مسيرته السياسية؟

استشهاد وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال لأنحاء متفرقة من قطاع غزة