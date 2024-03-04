تحرير 151 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في 3 مراكز بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتكثيف الحملات الميدانية المفاجئة على المخابز البلدية، والأسواق والمحال التجارية، بالتنسيق مع مديرية التموين والجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بالأسعار والتصدي لأي ممارسات احتكارية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.





وفي هذا السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تحرير 84 محضرا تموينيا، جاءت المخالفات ما بين (نقص وزن - بون صرف - عدم نظافة - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - شهادة صحية - عدم وجود ميزان )، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



وفي مركزي (ديرمواس - بني مزار) واصلت الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ حملات رقابية على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من جودة رغيف الخبز المنتج ومدي مطابقته للمواصفات والالتزام بكافة القرارات التموينية الصادرة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 67 محضرا مخالفا، منها 49 محضرا في قرية تل بنى عمران التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة وبنطاق المدينة، و18 محضرا بقري مركز بنى مزار (صفط - أبوجرج - شمس الدين - المودة - الجندية) شمال المحافظة، حيث تنوعت المخالفات ما بين(نقص وزن - عدم إعلان - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة - عدم وجود بون صرف - عدم وجود ميزان) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

ومن ناحيتها أكدت مديرية التموين بالمحافظة، أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة مراكز المحافظة من خلال التنسيق بين الأدارات التموينية والوحدات المحلية والجهات المعنية

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا