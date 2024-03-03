الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إزالة 36 حالة تعد ومخالفات بناء ضمن الموجة 22 في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات  على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك ضمن المرحلة الثانية من  الموجة ٢٢ لإزالة تعديات البناء.

 

وقال هشام فايز سعد رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إنه في إطار جهود الوحدة المحلية بالمركز في إزالة التعديات وضمن الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٤ حالات بناء مخالف بأحياء المدينة، حيث قام على الكيال نائب رئيس المركز ومحمد أبو الليل رئيس حى شمال بحملة مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بالحي، فتم إزالة ٤ حالات بناء مخالف على مساحة ٧٠٠م وتم التحفظ على خلاطة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٦ حالات بناء مخالف بالحسينية حيث قام هانى الخولي نائب رئيس المركز وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإبراهيم محمد مشرف الأحياء بحملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، تمكنت من  إزالة ٣ حالات تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمراني منها حالتين إعادة مخالفة بحوض النجيلة وحوض الساحل وفك شدتين خشبيتين لأعمدة خرسانية لدور تاسع علوى وسملات خرسانية وردم لبشه لبرج تحت الإنشاء على مساحة 200 متر بحوض النجيلة، كما تم التحفظ على ٤٥ سيخ ٥ لينيه طول ٣ أمتار و٥٠ سيخ ٣لينيه طول ٢متر و٢طن اسمنت كما تم التحفظ على ١٠٠سيخ ٥لينيه طول ٣متر وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

 

وأوضح المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي، نفذت إزالة ١١ حاله تعدي بإشراف ربيع عبدالعظيم وفضل الجبالي والدكتور هشام محمد حسانين نواب رئيس المركز وبحضور محمود إبراهيم مساعد رئيس المركز، وبالتعاون مع جهات الولاية، حيث قامت الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي بتنفيذ إزالة ١٠ حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز وازاله ١ حاله تعدي داخل الحيز العمراني باجمالي ١١ حاله بمساحه ١٥٥٧.٥ متر، وجاءت الحالات بحي شرق المدينة وبحي شمال المدينه وبقريه ابو عزيز، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأضاف تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة، أنه ضمن الموجة ٢٢ للإزالات قامت الوحدة المحلية بالمركز بتنظيم حملة تحت إشراف هشام الضوى نائب رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ومصطفى الشريف رئيس الوحدة القروية بجريس، أسفرت عن إزالة ٤ حالات تعدي بقرية نزلة اسمنت مركز أبو قرقاص والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأشار اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إلى أنه تم التصدي لحالة أعمال بناء مخالف بعزبة عبدالحكيم بحى جنوب مدينة ملوى بحضور رضا مصطفى نائب رئيس المركز وبرفقته عمر إبراهيم رئيس حى جنوب وماهر عبدالبديع مسئول الإشغالات بالحى وعدد من الجهات المعنية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف. 

 

وقال محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت حملة لإزالة التعديات بإشراف هاني محمود نائب رئيس المركز، حيث قامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام بقيادة  محمد عبدالحميد رئيس القرية والأجهزة المعاونة بإزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة قيراط واحد و12 سهم كما قامت الوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة  محسن عبد المالك رئيس القرية والأجهزة المعاونة بفك شدة خشبية مخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بمساحة 120 متر دور أرضي وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض في حالات التعدي على الأراضي الزراعية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان تمكنت اليوم تحت إشراف محمد عادل واإكرام محمود نواب رئيس المدينة ومحمد على رئيس القرية من إزالة فورية بالمهد لمحاولة تعدى زراعة بمساحة ١٨سهم بالطريق الدائرى لمدينة المنيا، حيث تم إزالة المخالفة ورفع مواد البناء من البلك الابيض وخلافه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف وتم التنبيه بعدم تكرار المخالفة كما تم رصد وتنفيذ ازاله فوريه لـ ٧حالات تعدى بحفر أساس وفك شده خشبيه على الاراضى الزراعيه وخارج الحيز العمراني بمساحة ٧٥١ متر بحى غرب وتله وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين وعودة الاراضى الزراعيه لطبيعتها والقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون دون استثناء احد اشرف على الحمله نواب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الوحده المحليه ورئيس حى غرب وقسم التنظيم.

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المنيا إزالة تعديات الموجة 22 الأراضى الزراعية وأملاك الدولة مراكز المنيا

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