الإثنين 14 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 60 شجرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" فى "مطاى" بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالميادين وأمام القرى التابعة لها ومدخل المدينة وقامت بزراعة عدد من الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بجانب أعمال التجميل بشوارع وميادين المدينة.

قال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز تواصل استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع تنفيذ حملات زراعة الأشجار والتجميل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تمت زراعة عدد 60 من الأشجار المثمرة والزينة بالحديقة الوسطى أمام قرية الكوادى بمدخل مطاي الجنوبي وبالحديقة الوسطى بميدان السلام وري النباتات الموجودة بالفعل. 

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن إدارة تخطيط وتجميل المدينة واصلت أعمالها وقامت بقص وتهذيب الأشجار الكبيرة بطريق مصر أسوان الزراعى من أول ميدان السلام وحتى مدخل مطاي الجنوبي ورفع مخلفات الأشجار كما تم ري حدائق الميادين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعه للمبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، وتطوير الميادين وتنفيذ أعمال التجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كل القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تكثف من أعمالها وحملاتها في مختلف القطاعات وفي مقدمتها أعمال النظافة والتجميل وتنفيذ المبادرات الرئاسية، وذلك لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لمدينة والقرى التابعة لها.

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المنيا زراعة أشجار مثمرة وزينة مدينة مطاي بالمنيا مبادرة زراعة 100 مليون شجرة المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

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