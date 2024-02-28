ماهوجني وتفلة وتوت عماني.. "100 مليون شجرة" تكسو شوارع المنيا بالأخضر

تزينت الشوارع والطرق الرئيسة والطرق الصحراوية والميادين ومداخل القرى بالأشجار المثمرة والزينة والتي قامت الوحدات المحلية بمراكز المنيا بزراعتها في إطار تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لتوفير مساحات خضراء لمواجهة التغيرات المناخية والحد من التلوث وتوفير بيئة نظيفة ونقية للمواطنين.

وتنوعت الأشجار التي يتم زراعتها بالشوارع والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطرق الصحراوية ما بين أشجار زينة وأشجار مثمرة، حيث يتم زراعة شتلات أشجار من نوعية ماهوجني وتفلة ومورينجا وتوت عماني وجوافة وليمون.

ويعد مركز مطاي شمال المحافظة من أكثر مراكز المحافظة تنفيذا للمبادرة، حيث يتم زراعة الأشجار بكافة شوارع المدينة والقرى التابعة لها حيث اكد المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الوحدة المحلية بالمركز تواصل تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيرا إلي انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم استكمال زراعه ١٣٥ شتلة (ماهوجني، تفلة، ومورينجا - توت عماني - جوافة) بطريق مصر أسوان الزراعي، أمام قرية الكفور، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.

100 مليون شجرة

وأوضح المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه وضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة استمرت الوحدة المحلية بقرية شلقام بزراعة الأشجار والشتلات بمدخل قرية بردونه، هذا وقد تم قص وتهذيب ونظافة الأشجار على طريق المحيط للحفاظ على المظهر الجمالى للقرية.

وأشار تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، جنوب المحافظة، إلى أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية القروية بالاهتمام بزراعة الأشجار بالميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ضمن الجهود المصرية في ملف المناخ، مؤكدا على تسخير كل الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة، والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، مناشدا المواطنين بالتكاتف لتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

وأكد محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث قام مصطفى عبده نائب رئيس المركز بمتابعة استمرار زراعة 200 شجرة زينة متنوعة بطريق مصر أسوان الزراعي في المدخل الشمالي للمدينة، كما قامت الوحدة المحلية بقرية دلجا بقيادة محسن عبد المالك رئيس القرية بزراعة 20 شجرة زينة بمحيط السوق الحضاري بالقرية.

وتابع هاني محمود، نائب رئيس المركز، ونصر ربيع، رئيس قرية نزلة البدرمان، زراعة 800 شجرة مثمرة وزينة متنوعة بداخل مجمع الوحدة المحلية والمدارس ومجمع الخدمات، كما تم تسليم أعداد من الأشجار للمدارس والمصالح الحكومية بالقرية، بديرمواس، مشددا على متابعة زراعة هذه الأشجار والاهتمام بها، وأن الأشجار المستلمة سوف يتم زراعتها بأماكن محددة بالقرى والمدينة من خلال إدارة البساتين بالمركز ووفقًا لخطة محددة، وطبقًا للظروف المناخية الملائمة لكل موقع.

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