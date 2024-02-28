الكشف الطبي على 1250 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية "نجم" بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1250 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية نجم التابعة لمجلس قروى حلوة بمركز مطاى على مدار يومى 26 و27 فبراير الجاري ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.



من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة فى مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبى على 208 حالات جراحة، 260 حالة باطنة، 412 حالة أطفال، 38 حالة اسنان، 77 حالة نساء، 48 حالة تنظيم الأسرة، 128 حالة جلدية، 79 انف واذن، الى جانب إجراء 209 تحاليل متنوعة و 8 حالات موجات صوتية و4 حالات أشعة سينية و117 كشف مبكر للضغط والسكر وحالتى خلع أسنان وتحويل 3 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد (115) مترددا، من خلال 9 عيادات متنقلة.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا، تنظم اليوم الأربعاء قافلة طبية علاجية بقرية السلام التابعة لمركز بنى مزار شمال المحافظة، على مدار يومين متتاليين 28 و29 فبراير الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

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