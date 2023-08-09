فحص 1481 حالة خلال قافلة طبية بقرية مرزوق بمطاى شمال المنيا

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، خطة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لدعم مستوى الخدمات الطبية الشاملة بالقرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة إن مديرية الصحة بالمنيا نفذت قافلة طبية علاجية بقرية مرزوق بمركز مطاى شمال المحافظة خلال يومي 7 و8 من شهر أغسطس الجاري، حيث أسفرت فعاليات القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 1481 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتورمحمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن توزيع الحالات كالتالى: عدد 253 حالة جراحة و395 حالة أطفال و231 حالة باطنة و64 نساء و66 أسنان و223 جلدية و52 تنظيم أسرة و84 رمد و113 أنف وأذن إلي جانب عمل 116 تحاليل مختلفة و4 أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 100 متردد، وإجراء خلع أسنان لـ 4 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفي 27 حالة لاستكمال العلاج وعمل ندوات تثقيف صحي لـ 106 مترددين وتم استخدام 8 عيادات متنقلة.