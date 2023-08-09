الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1481 حالة خلال قافلة طبية بقرية مرزوق بمطاى شمال المنيا

جانب من فاعليات القافلة
جانب من فاعليات القافلة الطبية

واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، خطة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لدعم مستوى الخدمات الطبية الشاملة بالقرى الأكثر احتياجًا.

363937459_682495640562446_4088554182197206241_n

من جانبه قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة إن مديرية الصحة بالمنيا نفذت قافلة طبية علاجية بقرية مرزوق بمركز مطاى شمال المحافظة خلال يومي 7 و8 من شهر أغسطس الجاري، حيث أسفرت فعاليات القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 1481 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

364707177_682493773895966_3311921018470944652_n

وأوضح الدكتورمحمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن توزيع الحالات كالتالى: عدد 253 حالة جراحة و395 حالة أطفال و231 حالة باطنة و64 نساء و66 أسنان و223 جلدية و52 تنظيم أسرة و84 رمد و113 أنف وأذن إلي جانب عمل 116 تحاليل مختلفة و4 أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 100 متردد، وإجراء خلع أسنان لـ 4 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفي 27 حالة لاستكمال العلاج وعمل ندوات تثقيف صحي لـ 106 مترددين وتم استخدام 8 عيادات متنقلة.

363918679_682494307229246_8420353946291528419_n
363849972_682495440562466_8995895215926620070_n
363784934_682495540562456_4445066422930254844_n
365257115_682495477229129_16190773602742931_n
صحة المنيا توقيع الكشف الطبي علي 1481 حالة قافلو طبية بقرية مرزوق بمطاي مبادرة حياة كريمة الدكتور محمود خليفة منسق القوافل الطبية الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

الأكثر قراءة

بفستان زفاف.. بشرى تخطف الأنظار فى كواليس "طبيبة شرعية"

منهج مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي 2023-2024

انهيار سد مائى فى النرويج

سيراميكا كليوباترا يقترب من استعارة لاعب الأهلى

الأمن الإنسانى.. كيف حافظت الداخلية على شباب مصر؟

سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 9-8-2023 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

خالد عكاشة

قياسات درجة حرارة مياه الخليج

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟