الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"بيطري المنيا" يحرر 46 محضرًا ويضبط طن لحوم فاسدة خلال فبراير الجاري

حملات تفتيشية علي
حملات تفتيشية علي محلات الجزارة والأسواق لبيطري المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والأسماك والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها وذلك مع قرب حلول شهر رمضان، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين .

 

قال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت ٢٣ حملة تفتيشية على الأسواق ومحلات اللحوم بجميع مراكز المحافظة على مدار شهر فبراير الجارى، أسفرت الحملات عن تحرير ٤٦ محضرا مخالفا، وضبط طن و١٢٨ كجم ما بين لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ولحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

 

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم استقبال وذبح عدد (٤٩٨) رأس ماشية بالمجازر، حيث يتم الذبح تحت الإشراف البيطري الكامل في ٣٨ مجزرا على مستوى المحافظة، وبالتنسيق مع جميع الجهات المختصة ( الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة)، مؤكدًا على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

يذكر أن مديرية الطب البيطري بالمنيا، كانت قد سبق ونظمت قافلة بيطرية ارشادية وعلاجية مجانية بقرية منشية الزعفران بمجلس قروى الفكرية مركز أبوقرقاص، تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وذلك في إطار الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى النائية والأكثر احتياجًا.
 

من جانبه، أوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة قدمت التوعية الإرشادية للمواطنين من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات الإرشادية والوقائية من خلال فرق التحصين حيث تم فحص ٢٠ رأس ماشية، ورش ٢٥٠ رأس من الأبقار والأغنام وتقديم العلاج اللازم بالمجان، مؤكدًا أن المديرية لا تألو جهدًا في تنفيذ حملات بيطرية إرشادية مكثفة للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة.

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بيطري المنيا 23 حملة تفتيشية الأسواق ومحلات اللحوم طن لحوم غير صالحة الدكتور فتيحي عبد العال مدير الطب البيطري بالمنيا

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