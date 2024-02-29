الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استمرار أعمال الرصف بشوارع المنيا (صور)

أعمال الرصف بشوارع
أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا

تشهد شوارع المنيا نشاطًا مكثفًا لإعادة أعمال الرصف وتأهيل هذه الشوارع  لتيسير سير المواطنين والحركة المرورية ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري لها من جديد، وذلك ضمن خطة المحافظة لرصف وتأهيل الشوارع والطرق. 

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف هاني الخولي، نائب رئيس المركز، تابعت رفع المعوقات وفرد التربة بتقسيم عاطف بحى شرق لإتمام عملية الرصف، والجدير بالذكر أن هذه الشوارع مدرجة ضمن خطة الرصف للعام الحالي.

وأضاف تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إلى استمرار أعمال الرصف بطريق المنشية بحي شرق بمدينة أبوقرقاص في إطار الخطة الاستثمارية بالمركز؛ للوقوف على معدلات الأداء ونسب تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير التي تشهدها شوارع المدينة.

ووجَّه رئيس المركز برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مشددًا على المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة الجودة في التنفيذ.

وأوضح اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ملوي، واصلت جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، حيث تم البدء في أعمال الرصف بمجمع مواقف سيارات ملوي الجديد، والوقوف على آخر الأعمال والمستجدات، مع مراعاة الجودة الفنية أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية وتقديم الدعم اللازم لضمان الانتهاء وفقًا للخطة الزمنية المعدة لذلك، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، جنوب المحافظة، والمهندس أحمد حسن، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالمنيا إعادة تأهيل ورفع كفاءة عدد من الشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك بالتعاون مع وحدة الرصف ومديرية الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي، حيث تابعا أعمال فرش التربة وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بعدد من شوارع المدينة ومدى جاهزيتها لمرحلة صب طبقة الأسفلت والوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مؤكدين الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة.

وقام عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه أحمد حسن، مدير مديرية الطرق بالمنيا بمتابعة أعمال رصف شارع الحسينى بحى شمال المدينة والذي يعد واحدا من الشوارع الحيوية والتجارية الهامة ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية لرفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المواطن والمركبات، حيث وجه بضرورة رد الشيء لأصله بعد انتهاء الأعمال مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للطريق.

جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
جانب من أعمال الرصف بشوارع مراكز المنيا
المنيا رصف الشوارع مراكز المنيا خطة رصف المحافظة الشوارع الرئيسية بالمنيا

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