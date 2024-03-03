الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ المنيا يستقبل وزير التعليم (صور)

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل وزير التربية والتعليم

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام محافظة المنيا؛ وذلك لتفقد عدد من المدارس، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، والدكتور عيد عبد الواحد على درويش رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ومحمود حجاج مدير الإدارة العامة للدعم والتواصل، وحمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

رحب محافظ المنيا بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة، مثمنًا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير العملية التعليمية، وتقديم الدعم الكامل للمحافظة.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة المنيا، مشيدًا بدور المحافظة فى انتظام سير العام الدراسى، والجهود المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة تفقد عدد من المدارس، كما يعقدان اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الآليات والإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

محافظ المنيا يستقبل وزير التربية والتعليم
محافظ المنيا يستقبل وزير التربية والتعليم
محافظ المنيا يستقبل وزير التربية والتعليم
محافظ المنيا يستقبل وزير التربية والتعليم

محافظ المنيا يستقبل وزير التربية والتعليم
محافظ المنيا يستقبل وزير التربية والتعليم
محافظ المنيا يستقبل وزير التربية والتعليم انضباط العام الدراسي تفقد عدد من المدارس بالمحافظة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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