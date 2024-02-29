تحرير 25 محضرا تموينيا فى حملة تفتيشية على مخابز مطاي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة، أسفرت عن ضبط وتحرير 25 مخالفة متنوعة.

وقال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاى، إن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز والسلع بمطاي، وأسفرت عن تحرير 25 محضر تمويني للمخابز جاءت كالتالي: 17 محضر نقص وزن و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف و2 محضر عدم نظافه أدوات العجن و2 محضر غلق و1 محضر بون صرف و2 محضر عدم وجود ميزان بإجمالي 25 محضرا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا