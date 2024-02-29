الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 25 محضرا تموينيا فى حملة تفتيشية على مخابز مطاي بالمنيا

حملة تموينية علي
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز حملة تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة، أسفرت عن ضبط وتحرير 25 مخالفة متنوعة.

وقال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينه مطاى، إن حملة اليوم استهدفت ضبط مخالفات المخابز والسلع بمطاي، وأسفرت عن تحرير 25 محضر تمويني للمخابز جاءت كالتالي: 17 محضر نقص وزن و3 محاضر عدم إعطاء بون صرف و2 محضر عدم نظافه أدوات العجن و2 محضر غلق و1 محضر بون صرف و2 محضر عدم وجود ميزان بإجمالي 25 محضرا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
حملة تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا
المنيا تحرير 25 محضر تمويني حملات رقابية علي المخابز مركز مطاي بالمنيا المهندس حامد فخري رئيس مركز مطاي

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