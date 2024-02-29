إزالة وإيقاف 75 حالة تعد على أملاك الدولة بمراكز المنيا (صور)

كثفت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22 لإزالة التعديات.

وقال هشام فايز سعد رئيس مركز ومدينة بنى مزار، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت جهودها فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ونفذت 42 حالة إزالة لتعديات على أراضى زراعية وأملاك دولة وبناء مخالف.

وقاد الحملة هانى الخولى، نائب رئيس المركز ورؤساء القرى وادارة املاك الدولة، استهدفت التعديات على أملاك الدولة ببنى صامت، وأسفرت عن إزالة 38 حالة تعدى على املاك الدولة بقرية السلام وتم استرداد 292 فدان إلى جانب إزالة 4 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بإجمالي مساحة 500 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأسفرت حملة قادها عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، عن إزالة 30 خالة تعد بالبناء المخالف على أراضى زراعية وأراضى أملاك دولة بقرى بنى محمد سلطان والبرجايه ونزلة حسين ودمشير بمساحة 1913 متر، وشملت "8 حالة تعدى على أراضى زراعيه بناء مخالف بمساحة 5 قيراط، 15 سهم و2 حالة تعدى على داخل الحيز العمراني بناء مخالف بمساحة 220 متر و20 حالة تعدى على أملاك الدولة بناء مخالف بمساحة 708 متر.

كما قاد اللواء احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى، حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربى، رافقه خلالها كل من احمد محمود نائب رئيس المركز واشرف سطوحى رئيس مجلس قروى إبشادات، والامام حسن سكرتير القرية وابراهيم صالحين مسئول الاملاك.

وأسفرت الحملة عن رصد حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 10 أفدنة وعمل شبكة رى استعدادا للتعدى بالظهير الصحراوى الغربى، وعلى الفور تم رفع وازالة المخالفة والتحفظ على شبكة الرى والودر المستخدم فى التعدى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ونفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله ومحمد راضى سكرتير القرية واحمد راجح مسئول الاملاك بالتصدى وازالة حالة تعدى على املاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربى بمساحة 200 متر، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

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إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا