الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

23 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بديرمواس بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا - بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز - حملة تموينية رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية المدعمة والأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار والحالة التموينية، أسفرت عن ضبط وتحرير 23 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز برئاسة الدكتور أبو الدهب عبدالعظيم، مدير إدارة تموين ديرمواس، شكلت حمله تموينية ضمن كل من جميل محمد عبدالمالك، رئيس مكتب تموين تل بني عمران، وعبده محمد عبدالمعبود، وهاني علي أحمد، مكتب تموين تل بنى عمران أسفرت عن ضبط وتحرير ٢٣ مخالفة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت ما بين خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم نظافه إدوات العجن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل مباحث التموين وحماية المستهلك وإدارتي الصحة والطب البيطري وتتم يوميًا بكل أحياء المدينة والقرى التابعة لها لفرض الرقابة التموينية على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية والتأكد من توافر أحتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد والسلع الغذائية حرصًا على صحة المواطننين وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ضوء تعليمات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على ضرورة فرض الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز لضمان عدم استغلال احتياجات المواطنين وجهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في متابعة المرور وتكثيف الحملات على جميع المنشآت التموينية وفحص شكاوى المواطنين ومراقبة الاسواق وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بديرمواس بالمنيا
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بديرمواس بالمنيا
المنيا تحرير 23 مخالفة تموينية حملة رقابية علي المخابز والأسواق مركز ديرمواس بالمنيا محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس

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