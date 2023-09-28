الخميس 28 سبتمبر 2023
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مصر

ضبط 48 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية لضبط الأسواق بالمنيا

محمود يوسف
محمود يوسف

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالمنيا، ضبط 48 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

3368 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا خلال أغسطس

جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 48 مخالفة منها 42 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 6 مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع سلع مجهولة المصدر )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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وفي وقت سابق، عقد الدكتور محمود يوسف اجتماعا موسعا في مديرية التموين، اجتماعًا مع مديري الإدارات الخارجية والداخلية لمناقشة طرق الرقابة التموينية، وتطوير آلية العمل الرقابية بحضور مديري الإدارات الداخلية ورؤساء الاقسام بالمديرية ومديري الإدارات الخارجة وذلك لمناقشة بعض الموضوعات المهمة والعاجلة.

وإعداد خطة لكل ادارة تعتمد من مدير المديرية وتكون أسبوعيًا وتطوير نظام الرقابة على قطاعات التموين والسعي نحو التركيز على جودة ما يتم تقديمه للمواطن وذلك بعد حضور اجتماع موسع مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي. 

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الحملات التموينية على المخابز والاسواق علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الإدارات التموينية الرقابة على المخابز والاسواق الحملات التفتيشية التي تقوم بها مديرية التموين أحياء وقري المنيا

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