السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3368 مخالفة تموينية في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا خلال أغسطس

حملات تموينية
حملات تموينية

شنت مديرية التموين بمحافظة المنيا، حملات رقابية وتفتيشية مكثفة لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة علي مستوي المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 3368 مخالفة متنوعة ببعض المحال التجارية وكذلك المخابز البلدية خلال شهر أغسطس الماضى، حيث يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية ومدى صلاحيتها .
 

ضبط 2788 مخالفة للمخابز 

وأشار الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أن الحملات تمكنت من ضبط 2788 مخالفة للمخابز متنوعة بينها 851 مخالفة خبز ناقص الوزن، 405 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 41 توقف عن التشغيل، 22 تصرف وتجميع فى حصص الدقيق المدعم، 88 مخالفة عدم وجود سجلات ، بالإضافة الى 1381 مخالفة أخرى.

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط 580 مخالفة بالأسواق، شملت 97 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار و 85 مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمى، 21 مخالفة صلاحية، 17 مخالفة تراخيص، 22 مخالفة جزارة، 129 سلع مجهولة المصدر، 14 مخالفة مواد بترولية، و 10 مخالفات غش تجارى، و69 مخالفة لتجار تموينيين، بالإضافة إلى 116 مخالفات أخرى وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأشار وكيل وزارة التموين بالمنيا، إلى أن تلك الحملات الرقابية والتفتيشية تتم بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري مشيرا إلي أن المديرية مستمرة في الحملات بكافة مراكز المحافظة بالتنسيق مع الإدارات التموينية بشكل مكثف لضبط الأسواق والأسعار وفرض الأستقرار علي الأسواق، لافتًا إلى وجود تنسيق تام بين كافة الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ الحملات الرقابية، والتي تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدن والقري.

تموين المنيا 3368 مخالفة تموينية حملات علي الأسواق والمخابز أغسطس الماضي الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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