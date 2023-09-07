71 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 71 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

ضبط 71 مخالفة

من جهته، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 71 مخالفة منها 30 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن – غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 41 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار – سلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من الأسعار المقررة – ذبح خارج السلخانة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن المديرية بالتعاون من خلال الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية والمطاعم ومحطات بيع المواد البترولية والمخابز البلدية المدعمة لضبط الأسعار والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي سواء بالمدن والقرى وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية مثل حماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطري.