ضبط 75 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بمحافظة المنيا من ضبط وتحرير 75 مخالفة تموينية، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية ، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.



يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.



ومن جهته؛ استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، في تقريره اليومى جهود المديرية في تنفيذ حملاتها الرقابية والتفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 75 مخالفة منها 67 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية المدعمة، تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 8 مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار – سلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من الأسعار المقررة – شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.

وأكد وكيل وزارة التموين، أن المديرية وبالتنسيق مع الإدارات التموينية بمراكز المحافظة التسع، والجهات المعنية تكثف من حملاتها الرقابية والتفتيشية علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ومحلات الجزارة ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية والمخابز البلدية المدعمة لضبط الأسعار والأسواق، والتأكد من توافر احتياجات المواطنين وسلامة المعروض من المواد الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة المواطنين وضبط المخالفات ومرتكبيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدن والقري التابعة.