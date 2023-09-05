الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 66 محضرا تموينيا وضبط سلع غذائية بدون فواتير فى 3 مراكز بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالتعاون مع مديرية التموين لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

 تحرير 49 محضرا تموينيا  في أبو قرقاص


 ففي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة ، قال تاج أبو سداح رئيس المركز، إنه تم تحرير 49 محضرا تموينيا مخالفا تنوع بين ( نقص وزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجلات – عدم الإعلان عن الأسعار) ، وذلك خلال حملة تفتيشية على المخابز البلدية نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية داخل دائرة المركز.

 ضبط  12 محضرا تموينيا على الأسواق والمحال التجارية في سمالوط 
 

وفي مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة ، قال الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، إن الوحدة المحلية تمكنت من تحرير 12 محضرا تموينيا على الأسواق والمحال التجارية بقري ( طحا الأعمدة – بني خالد - قرية العزيمة 4 )، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة حيث تنوعت المخالفات ما بين ( تجار تموينيين- ضبط سلع بدون فواتير - ذبح خارج السلخانة) ، كما تم مصادرة 2 طن و 250 كجم من الملح بدون فواتير.
 

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة ، من تحرير 5 محاضر تموينية للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية بقرية تل بنى عمران، تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وأكد عامر طه آدم رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بالتعاون مع إدارة التموين، وحماية المستهلك، ومباحث التموين، وإدارتي الصحة والطب البيطري بكافة أحياء المدينة والقرى التابعة لها بشكل يومي، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع الغذائية للاستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين والعمل علي استقرار الأسواق.

أجتماع تنسيقي لمحافظ المنيا تحرير 66 محضر تمويني حملات تموينية في 3 مراكز بالمنيا تاج جلال أبو سداح رئيس مركز أبوقرقاص الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط

مواد متعلقة

إنشاء مركز طبي بالحاج قنديل ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالمنيا

محافظ المنيا يؤكد سعى الدولة لتعزيز فرص الصناعة والاستثمار

تحرير 25 مخالفة تموينية في حملة رقابية بالمنيا

إزالة 39 حالة تعدِ على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

معرض للمنتجات والمشغولات اليدوية بقرية "بردنوها" بمركز مطاى

رئيس جامعة المنيا يُتابع استعدادات الجامعة الأهلية لانطلاق العام الدراسي 2024

رئيس جامعة المنيا يُتابع تطورات الحالة الصحية لطالبة تعرضت لحادث

تحرير 49 مخالفة تموينية خلال حملة على المخابز بأبوقرقاص

الأكثر قراءة

الصحة العالمية لإقليم المتوسط: صحة الفرد والمجتمع ركن أساسى للتنمية الاجتماعية والاقتصادية

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

"هيكونوا طاقة عمل".. السيسى يقترح تنظيم هجرة شرعية لدول تعانى نقصًا فى المواليد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "1"

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بتحمل مسؤوليتها بشأن مجرمي الحرب الإسرائيليين

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات