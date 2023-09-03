تحرير 46 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية ورقابية في 3 مراكز بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع المواد والسلع الغذائية ومحلات الجزارة والمطاعم والمخابز البلدية المدعمة على مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتضافر الجهود بين الوحدات المحلية ومديرية التموين وجميع الجهات المعنية لضبط الأسواق والتأكد من صلاحية المعروضات من المواد الغذائية حرصا على صحة المواطنين ومدى الالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتحرير محاضر فورية للمخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

محاضر تموينية

في مركز ومدينة المنيا، حررت الوحدة المحلية 11 محضرا تموينيا مخالفا منها 3 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 8 محاضر لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار، وذلك خلال حملة تموينية نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية والتموين علي الأسواق بالمدينة .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، من تحرير 31 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة خلال حملة تموينية مكبرة بقطاع أبو عزيز حيث تنوعت المخالفات بين ( نقص وزن – عدم صرف بون – عدم نظافة – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – عدم وجود سجل تفتيش – عدم إعلان عن مواعيد التشغيل – عدم وجود ميزان) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة أقصي شمال غربي المحافظة 4 محاضر خلال حملة تموينية على المحلات و المخابز بدائرة المركز، حيث جاءت المحاضر بين ( نقص وزن ، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، إدارة منشأة بنزين بدون ترخيص ) ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث أكد أحمد خلف رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بكافة أحياء المدينة والقري التابعة لها بالتعاون مع الجهات المعنية.

حملات تموينية بمراكز المنيا

حملات تموينية بمراكز المنيا

حملات تموينية بمراكز المنيا

حملات تموينية بمراكز المنيا

حملات تموينية بمراكز المنيا