"100 مليون شجرة".. زراعة أشجار زينة ومثمرة بمراكز المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بـزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وتوفير بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وفي ذات السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، استمرار زراعة 200 شجرة مثمرة وزينة متنوعة بطريق مصر أسوان الزراعي في المدخل الشمالي للمدينة، إلى جانب زراعة 20 شجرة زينة بمحيط السوق الحضاري لقرية دلجا، وفي قرية نزلة البدرمان تقوم الوحدة المحلية بالقرية بزراعة 800 شجرة مثمرة وزينة متنوعة بداخل مجمع الوحدة المحلية والمدارس ومجمع الخدمات، كما تم تسليم أعداد من الأشجار للمدارس والمصالح الحكومية بالقرية تمهيدًا للبدء في زراعتها.

وفي مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم زراعه 97 شتلة زينة ومثمرة بطريق مصر أسوان الزراعي، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة وقص وتهذيب الأشجار والحشائش ورفعها وتسوية ونظافة الطريق ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي.

وفي مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، تم زراعة أشجار الظل والزينة ضمن أعمال التشجير والتجميل بمداخل القرى وعلى امتداد المركز، واستكمال زراعة 150 شتلة بالطريق الدائري، كما قامت الوحدة المحلية بالحسينية بتمهيد أسفل محور بني مزار من الجنوب بالجليدر وتم البدء في زراعة الأشجار للحفاظ على المظهر الجمالي للمركز مع التشديد على ضرورة الاهتمام بهذه الأشجار وريها بشكل مستمر وعدم إتلافها والحفاظ عليها.

زراعة الأشجار

زراعة الأشجار

زراعة الأشجار