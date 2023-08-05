إزالة 50 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا

قال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، أزالت ٢٦ حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بالمجالس القروية (صندفا و شلقام وأبو جرج وبنى على) وأحياء المدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على تكثيف حملات إزالة التعديات على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي حماية الأراضي، مع المرور الميداني للتصدي لكل أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين وفرض هيبة الدولة.

وفي مركز المنيا، أوضح اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية واصلت حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكنت من إزالة ٦ حالات تعدٍ زراعة بدون ترخيص بقرى تله والبرجاية و نزلة حسين، إلى جانب إيقاف حالتيِّ بناء مخالف بحي غرب مدينة المنيا.

وأضاف الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط أزالت ٩ حالات تعدٍ منها ٥ حالات بقرية قلوصنا، و٤ بقرية منقطين، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز العدوة شمال المحافظة، أكد أحمد خلف، رئيس المركز والمدينة، أنه تم إزالة ٥ حالات تعدٍ في المهد خارج الحيز العمراني، وذلك خلال حملات لإزالة التعديات تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات محافظ المنيا، بالتصدي لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء بدون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأشار اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، نفذَّت إزالة حالتين الأولى بقرية جلال الغربية التابعة لمجلس قروى دروة، والثانية حالة بناء مخالف في المهد بقرية قصر هور التابعة لمجلس قروى ابشادات.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا