الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

طرح 7250 شنطة مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة خفض الأسعار في ديرمواس والمنيا

مبادرة خفض الأسعار
مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا ضخ المواد والسلع الغذائية بأسعار مدعمة ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار، تخفيفا عن كاهل المواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 بيع 6 آلاف و250 شنط مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه

قال محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة أنه وبالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس تم طرح وبيع 6 آلاف و250 شنط مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بمركز ومدينة ديرمواس، وذلك ضمن مبادرة " خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25 – 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه قام يرافقه علاء حمدي نائب رئيس المركز وعماد محمد مدير الرقابة التموينية بتموين ديرمواس وبالتعاون مع مباحث التموين بالاشراف على بيع عدد 1250 شنطة مواد غذائية مدعمة بعدد من العزب والتوابع بمدينة ديرمواس وذلك للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة كما تابع هاني محمود ومصطفى عبده نائبا رئيس المركز بيع عدد 5000 شنطة مواد غذائية مدعمة بالوحدات القروية الخمس (تل بني عمران، كفر خزام، نزلة البدرمان، بني حرام، دلجا).

وأعلن عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا  قيام رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بتوزيع شنط سلع غذائية بالتنسيق مع مكاتب التموين لمكافحة جشع التجار وتحتوي تلك الشنط على سكر وارز ومكرونه بأسعار مخفضة تناسب جميع المواطنين.

 ووزعت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل 1000 شنطة بقرية صفط الغربية، وطوخ الخيل تحت إشراف محمد سميح رئيس القرية وتموين طوخ الخيل مشيرا إلي أن ذلك يأتي  في ضوء توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة بالتعاون مع مديرية التموين وطرح السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلًا عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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المنيا توزيع 6250 شنطة مواد غذائية مبادرة خفض الأسعار مركزي ديرمواس والمنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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