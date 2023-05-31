إزالة 26 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21 بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات.

من جانبه، قاد عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة لإزالة التعديات شارك فيها، رضا مصطفى، وعلاء حمدي، نائبا رئيس المركز والمدينة وأحمد عبدالحكم، رئيس مجلس قروي كفر خزام والمهندس ابراهيم محمد مدير الري ومدير وحدة التعديات.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٣ حالة تعدٍ على أملاك الري على مساحة ١٦٣١ مترًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واصلت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بني مزار، الجهود المبذولة فىي إزالة التعديات، حيث تمكن هاني الخولي، نائب رئيس المركز يرافقه ياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بالقيس وابراهيم محمد رئيس حي غرب و إدارة الازالات والاشغالات من فك شدة خشبية لدور عاشر علوي وتم التشميع بشارع العمدة.

كما قام فرج فتحي، صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الازالات والتنظيم بالحسينية بإزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية الحسينية على مساحة نصف قيراط وتم ردم الحفر بالكامل والتحفظ على الحفار مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أن الوحدة المحلية لمركز مطاي، واصلت تنفيذ حملات إزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائي على أملاك الري والصرف والأراضي الزراعية، وأملاك الدولة والبناء فى المهد حيث نفذت باشراف على الكيال وفضل الجبالى نائبا رئيس المركز إيقاف حالة تعدٍ بالبناء داخل الحيز العمراني، بحي غرب المدينة بمساحة 100 متر بحضور رئيس الحي والتنظيم ومدير الإزالات.

وتستمر الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للتعدى على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا

إزالة تعديات ضمن الموجة 21 بمراكز المنيا(1)