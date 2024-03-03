الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

رئيس جامعة المنيا يستقبل وزير التربية والتعليم على هامش زيارته للجامعة

، الدكتور رضا حجازي،
، الدكتور رضا حجازي،

استقبل الدكتورعصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على هامش زيارة لمناقشة رسالة دكتوراه حول: تصور مقترح لإعداد مُعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضة (Stem) على ضوء خبرات بعض الدول وإمكانية الإفادة منها في مصر.

شهد اللقاء، الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، والدكتور عيد عبد الواحد، عميد كليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، وأحد مشرفي رسالة الدكتوراه على الباحثة، وحمدى مصطفى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

وخلال اللقاء رحب رئيس الجامعة بوزير التربية والتعليم، معبرًا عن سعادته بتشريفه لمناقشة الباحثة، وإضافته العلمية القيمة التي تُثري الرسالة العلمية، وتطرق اللقاء حول دور الجامعة في محو الأمية وتعليم الكبار، وعن تطلعات الدولة في هذا المجال، والآليات التي تصمن تحقيق التنمية في المواطن، ودور المناهج الدراسية في إكساب الطلاب المهارات والأدوات اللازمة؛ للوصول إلى مجتمعات قادرة على الحراك التنموي.

وقدم وزير التربية والتعليم شكره لقيادة الجامعة، وعن حفاوة الاستقبال، مشيدًا بالتطورات التي تشهدها، ومتمنيًا مزيد من النجاحات لتُشارك الجامعة بدورها الحيوي وتلبية احتياجات البناء والتطوير.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتورعصام فرحات، درع الجامعة لوزير التربية والتعليم؛ تقديرًا لجهوده العلمية في العملية التربوية التعليمية بمصر.

فى سياق أخر واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا ضخ المواد والسلع الغذائية بأسعار مدعمة ضمن المبادرة الرئاسية لخفض الأسعار، تخفيفًا عن كاهل المواطنين ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 بيع 6 آلاف و250 شنطة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه

قال محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أنه وبالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس تم طرح وبيع 6 آلاف و250 شنطة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة تضم (سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بمركز ومدينة ديرمواس، وذلك ضمن مبادرة "خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25– 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه قام يرافقه علاء حمدي نائب رئيس المركز، وعماد محمد مدير الرقابة التموينية بتموين ديرمواس وبالتعاون مع مباحث التموين بالإشراف على بيع عدد 1250 شنطة مواد غذائية مدعمة بعدد من العزب والتوابع بمدينة ديرمواس، وذلك للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة، كما تابع هاني محمود ومصطفى عبده نائبا رئيس المركز بيع عدد 5000 شنطة مواد غذائية مدعمة بالوحدات القروية الخمس (تل بني عمران، كفر خزام، نزلة البدرمان، بني حرام، دلجا).

 

 

، الدكتور رضا حجازي،
، الدكتور رضا حجازي،
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، الدكتور رضا حجازي،
، الدكتور رضا حجازي،
الدكتور المنيا جامعة التربية والتعليم دكتوراة رسالة

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