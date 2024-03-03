الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية سرير مفتاح غدًا

قافلة طبية
قافلة طبية

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا، قافلة طبية علاجية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 4 و5 مارس الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

صحة المنيا قافلة طبية مبادرة حياة كريمة قرية سرير مفتاح بالمنيا الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا

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