إزالة وإيقاف 19 حالة تعدي وبناء مخالف بدون ترخيص بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، حيث تمكنت من ضبط وإزالة 19 حالة تعدي ومخالفات بناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

وقال هشام فايز رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة إنه في إطار جهود الوحدة المحلية بالمركز فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار حالة إزالة لتعدى بالبناء المخالف بالأحياء حيث قام هانى الخولى وهانى رمضان نائبا رئيس المركز ومحمد ابو الليل رئيس حى شمال ومحمد عيد رئيس حى غرب وإدارة الازالات والاشغالات بردم حالة حفر أرض زراعية بحوض تادروس على مساحة ٤٠٠ متر.

كما قام إسماعيل عبد العظيم رئيس الوحدة المحلية بشلقام ومسئول الإزالات والتنظيم بالوحدة بإزالة حالة تعدى على ارض زراعية خارج الحيز العمراني على مساحة 3 قراريط بحوض الخور الشرقي بقرية ابطوجه وتمكن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة من إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف بأرض ابو دربالة بحوض الميرزا على مساحة قيراطين، كما تم فك شدة خشبية لدور ثالث علوى بحوض الساحل على مساحة ١٨ سهم مع التحفظ على ٣ اعمدة حديد مسلح ٤لينيه طول ٢م وقاعدتين وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح اللواء احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة أن الحملة الميدانية لمتابعة أراضي املاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربى، برئاسة حسين عبدالله رئيس القرية ومحمد راضى سكرتير القرية وعدد من الجهات المعنية اسفرت عن رصد 2 حالة تعدى على املاك الدولة، وعلى الفور تم ازالة المخالفات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى إبشادات برئاسة اشرف سطوحى رئيس القرية وعدد من الجهات المعنية، بالتصدى وازالة اعمال شدة خشبية بمساحة 200 متر، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالف مشيرا إلي أن جميع أجهزة محافظة المنيا لن تتهاون فى التصدى لأى حالة من حالات التعدى على أراضى املاك الدولة مع استمرار الحملات بشكل مستمر والتصدى لكل من تسول له نفسه بالتعدى على حق من حقوق الدولة وعدم احترام القانون، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.

وأضاف تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أنه ضمن الموجة ٢٢ للازالات نظمت الوحدة المحلية بالقرية حملة تحت إشراف طه حسين وهشام الضوى والدكتور رجب قياتى نواب رئيس المركز والمدينة ويسرى ابوبكر سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص وادارة الاشغالات بالوحدة المحلية بالمركز أسفرت عن إزالة عدد ٤ حالات تعدى بمركز ابوقرقاص وبفك شدة خشبية والتحفظ على معدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا علي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينه ابوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أنه كلف نوابه ورؤساء المجالس المحلية والأحياء بالمرور على شوارع قرى وأحياء المنيا لإزالة التعديات والقضاء على البناء العشوائي واسترداد اراضى أملاك الدوله ومن خلال الحمله تم رصد وتنفيذ ازاله فوريه لـ 7 حالات تعدى بالبناء المخالف على اراضى زراعية وأملاك الدولة وبياناتها كالآتي: حاله بقرية بنى محمد سلطان تعدى زراعى حفر أساس بمساحة قيراط، ١٢ سهم وحاله بقرية دمشير تعدى زراعى حفر أساس بمساحة ٨ أسهم و٢ حالة بقرية طوخ الخيل تعدى زراعى مبانى بمساحة قيراط، ١٢ سهم و٢ حاله بقرية نزلة حسين تعدى زراعى حفر أساس بمساحة ٤ سهم، تعدى على أملاك الدولة مبانى بمساحة ٣٥٠ متر وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واسترداد اراضى أملاك الدوله والأراضي الزراعية.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا