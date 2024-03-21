إصابة 11 إثر انقلاب سيارة ربع نقل فى الطريق الصحراوى الغربى بالمنيا

أصيب 11 شخصًا، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصًا، حيث تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية بالطريق وعودتها لطبيعتها.