بالأسماء.. وفاة وإصابة 12 شخصا بحادث تصادم على الطريق الصحراوى فى المنيا

أصيب 10 أشخاص إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، و تحرر محضر بالحادث والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن تصادم سيارتين أحدهما ميكروباص والآخر ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من البحث الجنائي إلى موقع الحادث، حيث تبين من التحريات إصابة 10 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات اشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الأثار وتسيير الحركه بالطريق الصحراوي الشرقي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت حادث لقي خلاله شخصان مصرعهما، فيما أصيب 10 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتروسيكل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوة شمال المنيا.

وتلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة مكروباص، بتروسيكل، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام مركز العدوه شمال المنيا.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق، وتبين وقوع الحادث أمام مركز لعدوة باتجاه أسيوط بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، وتسبب الحادث في مصرع كل من: علاء حسن ثابت، 50 سنة، فلاح مقيم مركز ملوي، وسيد أحمد محمد، 49 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز ملوي.

بينما أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد إبراهيم عبد العزيز، 40 سنة، خفير نظامي مقيم مركز ملوي، وجميل صلاح ثابت، 35 سنة، سائق مقيم مركز ملوي، وصبحي حسن ثابت، 42 سنة، عامل مقيم مركز ملوي، وهاني عاطف حسن، 23 سنة، عامل مقيم مركز ملوي، ومصطفي نصار عبد الرحمن، 32 سنة، عامل مقيم مركز ملوي، وأحمد ناصر عبد الرحمن، 35 سنة، عامل مقيم مركز ملوي، وأرزاق عبد العاطي خليل، 45 سنة، ربة منزل مقيمة مركز ملوي، وحمادة حسن ثابت، 45 سنة، عامل، مقيم مركز ملوي، وعاطف حسن ثابت، 53 سنة، أمين شرطة، مقيم مركز ملوي، وعمرو حسن ثابت، 50 سنة، فلاح، مقيم مركز ملوي.