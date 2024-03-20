افتتاح كوبرى ملوى العلوى لربط شرق وغرب المدينة بتكلفة 338 مليون جنيه

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، كوبري ملوي أعلى ترعة الإبراهيمية، جنوب المحافظة عبورًا بمزلقان السكة الحديد، والذي تم تنفيذه بطول 2 كيلو متر ومكون من 5 محاور تربط شرق ملوي بغربها وشمالها، بتكلفة تقديرية تصل إلى 338 مليون جنيه، حيث يأتى الافتتاح ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي "105".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، اللواء أركان حرب عمرو محمد رشدى رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، المهندس احمد عاطف مدير منطقه المنيا بالجهاز المركزي للتعمير.

وأكد المحافظ، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للارتقاء بكافة الخدمات الحياتية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن انشاء كوبرى ملوى يهدف إلى الربط بين شرق وغرب المدينة، بما ييسر عملية التنقل بين المارة من المواطنين والمركبات ويسهم فى تقليل التكدس والازدحام ويحقق سيولة مرورية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هى الجهة المنفذة لكوبرى ملوى العلوى ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير (منطقة تعمير المنيا)، حيث يتكون الكوبرى من 4 رامبات بعرض 8.2متر اتجاه واحد من حارتين ورامب بعرض11.4متر من اتجاهين حارتين لكل اتجاه، كما تم تنفيذ كوبري مشاه معدني بطول 26 مترا أعلى السكة الحديد لعبور المواطنين من شرق السكة الحديد إلى غربها حفاظا على المواطنين.

جانب من افتتاح محافظ المنيا لكوبري ملوي

جانب من افتتاح محافظ المنيا لكوبري ملوي

جانب من افتتاح محافظ المنيا لكوبري ملوي

جانب من افتتاح محافظ المنيا لكوبري ملوي

جانب من افتتاح محافظ المنيا لكوبري ملوي

جانب من افتتاح محافظ المنيا لكوبري ملوي

جانب من افتتاح محافظ المنيا لكوبري ملوي

جانب من افتتاح محافظ المنيا لكوبري ملوي