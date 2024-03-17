إزالة وإيقاف 14 حالة تعد ومخالفات بناء بمركزى بنى مزار والمنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون تراخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 14 حالة تعد ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت جهودها فى إزالة التعديات ونفذت إزالة ٤ حالات تعد بالبناء المخالف بالأحياء، حيث أسفرت عن إزالة ٤ حالات تعد بالبناء المخالف بطريق أبوحرب وبيانها كالآتى: إزالة قواعد خرسانية على أرض تعاون زراعى على مساحة ٢٠٠ متر، وإزالة أعمدة خرسانية على أرض تعاون زراعى على مساحة ١٠٠ متر، وأعمدة وسقف على أرض إصلاح زراعى على مساحة ١٤٠ مترًا، وقواعد خرسانية على أرض إصلاح زراعى على مساحة ١٠٠ متر.

كما تمكن رئيس حى غرب من إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بطريق أبوحرب الأولى على مساحة ١٠٠ متر والثانية على مساحة ٢٠٠ متر عبارة عن قواعد خرسانية، وتم التحفظ على لفة حديد ٢ملى، وجرى شن حملة لإزالة التعديات بالقرية كالآتى: فك شدتين خشبيتين لأعمدة خرسانية لدور أرضي ودور سادس علوى بحوض النجيلة على مساحة قيراط و٨ أسهم وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بحوض ظهر الجمل على مساحة ١٤سهمًا، إعادة مخالفة وإيقاف أعمال صبة أعمدة خرسانية لدور أول علوى بأرض أبودربالة حوض الميرزا، والتحفظ على الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية ببنى مزار وإيقاف أعمال لبشه والتحفظ على ٤٠ سيخًا حديديًا ٥ لينيه طول ٤ أمتار وبعض مواد البناء بالقصبى، كما تمكن عودة راضي نصير، رئيس الوحدة المحلية ببني علي وقسم الإزالات والتنظيم ومسئول الإصلاح الزراعي من إزالة حالة تعد على أرض إصلاح زراعي على مساحة ١٤ سهمًا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأوضح عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن قرية البرجاية تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية بمساحة قيراط، وتم التعامل الفورى معها وإحالة المخالف للنيابة العامة للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون، وذلك برصد وتنفيذ إيقاف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمساحة ١٥٠ مترًا، وتم التحفظ على مواد البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالف.

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