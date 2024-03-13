توزيع 16 ألفًا و250 شنطة مواد غذائية مدعمة ضمن مبادرة "خفض الأسعار" بالمنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا طرح مواد غذائية مدعمة بأسعار مخفضة ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار"، وذلك من خلال قوافل متنقلة بالقرى لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، حيث تم توزيع وبيع 16 ألفًا و250 شنطة سلع غذائية مدعمة بقرى المراكزي.

وقال محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة وبالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس، إنه تم طرح 10000 شنطة مواد غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للشنطة تضم (سكرـ أرزـ مكرونةـ ملح) ضمن القوافل المتنقلة بمركز ومدينة ديرمواس، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم بتخفيضات تتراوح ما بين 25– 30% في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار.

وجرى الإشراف على بيع عدد 2000 شنطة مواد غذائية مدعمة بعدد من العزب والتوابع والمناطق متفرقة بمدينة ديرمواس، وذلك للتأكد من انتظام عملية البيع للفئات المستهدفة، كما تابع هاني محمود ومصطفى عبده نائبا رئيس المركز مع رؤساء القرى الخمس بيع عدد 8000 شنطة مواد غذائية مدعمة بالوحدات القروية الخمس (تل بني عمران، كفر خزام، نزلة البدرمان، بني حرام، دلجا).

كما جرى الإشراف على توزيع 5000 شنطة سلع غذائية بسعر 100 جنيه على المواطنين، بقرى (الإدارةـ الشيخ شبيكةـ عزبة حمدي- قرية المعصرة- قرية دير البرشا)، وذلك في إطار تفعيل مبادرة "خفض الأسعار".

وأضاف هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بنى مزار شمال المحافظة، أن سالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية قام بتفقد منافذ بيع السلع الغذائية بقرى الوحدة ضمن المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الأساسية 25%، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم وحياة كريمة لهم، حيث توافرت بالمنافذ شنط السلع الغذائية الأساسية (سكر وأرز ومكرونة) بسعر ١٠٠جنيه، وتم توزيع ٢٥٠ شنطة بسيارات الوحدة المحلية للوصول إلى المستحقين بقرية نزلة عمرو.

وأكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، تكثيف الجهود بالوحدات المحلية والأحياء لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين وحى غرب من توزيع ١٠٠٠شنطة سلع غذائية أساسية بأسعار مخفضة للقضاء على جشع التجار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا

مبادرة خفض الأسعار بمراكز المنيا