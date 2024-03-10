الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كشف طبى على 1301 حالة فى قافلة طبية بقرية 8 فى المنيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن توقيع الكشف على 1301 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية 8 بمركز المنيا، على مدار يومي 6 و7 مارس، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية

وأكد محافظ المنيا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ولجميع المواطنين في أماكنهم.

توقيع الكشف الطبى على 232 حالة جراحة و259 حالة باطنة و431 حالة أطفال

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 232 حالة جراحة، 259 حالة باطنة، 431 حالة أطفال، 61 حالة أسنان، 53 حالة نساء، 39 حالة تنظيم الأسرة، 124 حالة جلدية، 102 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 200 تحليل متنوع و7 حالات موجات صوتية و8 حالات أشعة سينية و184 كشف مبكر للضغط والسكر و13 حالة خلع أسنان وتحويل 11 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 127 مترددًا.

سلسلة القوافل الطبية قافلة طبية الخدمات العلاجية وزارة الصحة محافظ المنيا

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