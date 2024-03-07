آية حسين ابنة المنيا: تكريم قرينة الرئيس وسام ودافع للاستمرار في مسيرة التفوق

قالت الدكتورة آية حسين مصطفى ابنة محافظة المنيا، والتي تم تكريمها من قرينة رئيس الجمهورية خلال احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح والتي تم خلالها تكريم عدد من السيدات، إن قرينة الرئيس قامت بالدعاء لنا بدعوات الأمهات المصرية، مشيرة إلى أنها قامت بنقل سلام كل أهالي محافظة المنيا وتقديرهم للرئيس.

وأوضحت آية، أنها تخرجت من كلية العلوم بجامعة المنيا عام 2010 وأنها حاليا كيميائي طبي وباحثة ماجستير في معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بجامعة بني سويف.

وأضافت أنها تمتلك شركة بمحافظة المنيا والتي قامت بتأسيسها عام 2022 حيث تقوم هذه الشركة بإنتاج صابون طبيعي يدوي من الزيوت والنباتات الطبية وتهدف لتقديم قيمة مضافة لقطاع النباتات الطبية والعطرية.

وأشارت إلى أنها فازت بجائزة أفضل مشروع ناشئ في مسابقة الابتكار الزراعي كما شاركت في مهرجان النباتات الطبية والعطرية في دورته الأولى وحصلت على جائزة أفضل مستحضر تجميل من الطبيعة كما فازت في الدورة الثانية بأفضل غلاف لمنتج طبيعي.

وأكدت أنها تعمل بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومن خلاله قمنا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بتدريب 4 آلاف سيدة بقرى ومحافظات مصر، مؤكدة سعادتها وفرحتها بهذا التكريم والذي يأتي من قرينة الرئيس والذي يعد وسام ودافع للاستمرار في مسيرة العطاء والتفوق.

وكانت قرينة الرئيس، قد نشرت على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورا من الاحتفالية وتكريم عدد من السيدات، وقالت: “أؤكد على التزامنا بالعمل جنبا إلى جنب مع كل أمرأة مصرية من أجل بناء مستقبل مشرق يعلي من شأن المرأة ويحتفي باسهاماتها القيمة في كافة المجالات، أن مسيرة تمكين المرأة هي مسيرة الأمة بأكملها نحو النمو والتطور”.

الدكتورة آية حسين أبنة المنيا التي كرمتها قرينة الرئيس

الدكتورة آية حسين أبنة المنيا التي كرمتها قرينة الرئيس

الدكتورة آية حسين أبنة المنيا التي كرمتها قرينة الرئيس