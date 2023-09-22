الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القومي للمرأة بالمنيا ينظم ورش عمل وأنشطة متنوعة لنشر ثقافة المواطنة والدمج المجتمعي

ورش عمل وأنشطة لفرع
ورش عمل وأنشطة لفرع القومي للمرأة بمراكز المنيا

أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات ضمن مبادرة "المواطنة المصرية" تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز دور المرأة وإدماجها في خطط التنمية.

قالت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، إنه في إطار مبادرة "المواطنة المصرية"، أقامت مدرسة شلقام الابتدائية بمركز بني مزار شمال المحافظة عرضاً مسرحياً عن المواطنة، كما نفذت مدرسة العدوة الثانوية الصناعية ورشة عمل عن التصدي للشائعات ضمن الأنشطة الصيفية، بالإضافة إلى عروض رياضية للطلاب المشاركين في المبادرة، بالتعاون مع الإدارات التعليمية ومنسقي عام المبادرة.

وعلى صعيد متصل، نفذ فرع المجلس القومي بالمنيا ورشة عمل عن (إتيكيت التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة) بالتعاون مع إدارة مكتبة مصر العامة وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم ووحدة ذوي الإعاقة بالديوان العام للمحافظة، وذلك لنشر ثقافة الدمج والآداب العامة مع ذوي الإعاقة الذهنية وكيفية التعامل معهم ودمجهم في المجتمع حيث استهدفت الورشة الطلاب من الفئة العمرية ابتدائي واعدادي وثانوي.

وكانت الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، قد سبق وأعلنت إنه استكمالاً لمبادرة "المواطنة المصرية" تم استخراج 503 بطاقات رقم قومي للسيدات غير القادرات بعنوان "بطاقتك...حقوقك" المشروع ينفذه المجلس بالتعاون مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث تم استخراج بطاقات رقم قومي بالمجان لعدد (200) سيدة في قرية الجمالية بمركز أبو قرقاص، و(158) سيدة في قرية جزيرة تل بني عمران بمركز ديرمواس، و(145) سيدة في قرية طحا الأعمدة بمركز سمالوط، وذلك في إطار الاهتمام بتنمية الأسرة وتمكين المرأة.

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المني فرع القومي للمرأة بالمنيا ورش عمل وأنشطة متنوعة مراكز المنيا الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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