"بلدنا أمانة".. ندوة ضمن حملة طرق الأبواب لـ"قومي المرأة" بالمنيا

عقد فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، ندوة بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز مدينة ملوى جنوب المحافظة بعنوان "بلدنا أمانة" ضمن حملة طرق الأبواب، والتى تهدف إلى تعزيز الدور الذى تقوم به الدولة المصرية، من خلال النظرة الإيجابية للمستقبل، مع شرح وتوضيح أهداف المشروعات القومية الكبري التى تتم على أرض الواقع فى ضوء المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصرى وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع.

حضر الندوة اللواء احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى ،و دكتورة منال عبد السلام، مقرر مناوب للمجلس القومي للمرأة، والمستشارة دعاء شلقامي عضو المجلس، ودكتورة ريهام ضاحي عضو الفرع، وأحمد محمود، وألفت فتحي، وسميه بهاء، اعضاء الفرع وعدد من الجهات المعنية.

وأشاد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، بالدور الذى تقوم به الدولة والكيانات الشريكة في رفع الوعي لدى المجتمع، من خلال التحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية وكيفية التعامل مع كل هذه التحديات.

واستعرض رئيس مدينة ملوي بعض مجريات الأحداث التي شهدتها الدولة المصرية خلال العصور الماضية من نقص فى الخدمات والبنية التحتية للدولة والمواطنين وما تشهده الدولة المصرية الآن تحت قيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، من نهضة فى كافة القطاعات من خلال المبادرات الرئاسية العديدة وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحديدا الريف المصري، مؤكداً أن ما يتم من مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز ملوى تحديدا ومحافظة المنيا عامة هو نتاج قيادة حكيمة هدفها فى المقام الأول المواطن المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قدمت الدكتورة منال عبدالسلام، أهم ما يقوم به المجلس من حملات طرق الأبواب بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض ومشاركة من الشباب المتطوعيبن، على أن يتم الاستعانة بالرائدات المشاركة في هذة الحملة وعرض ما تم من إنجازات.

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