ضمن "حياة كريمة.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية 8

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية ٨ بمركز المنيا، على مدار يومي ٦ و٧ مارس الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.



وأوضح الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة– الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر- الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

يذكر أن مديرية الصحة بالمنيا كانت قد سبق وقامت بتوقيع الكشف على 1334 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية السلام بمركز بني مزار على مدار يومي 28 و29 فبراير الماضي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدًا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجًا ولجميع المواطنين في أماكنهم.



من جانبه، استعرض وكيل وزارة الصحة بالمنيا نتائج القافلة في مختلف التخصصات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 286 حالة جراحة، 245 حالة باطنه، 373 حالة أطفال، 42 حالة أسنان، 69 حالة نساء، 79 حالة تنظيم الأسرة، 122 حالة جلدية، 118 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 188 تحليلًا متنوعًا و3 حالات موجات صوتية و8 حالات أشعة سينية و80 كشف مبكر للضغط والسكر، و4 حالات خلع أسنان، وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 متردد.