الإثنين 04 مارس 2024
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محافظات

الكشف على 1334 مواطنا خلال قافلة طبية بقرية السلام ببني مزار بالمنيا

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بقرية السلام

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، توقيع الكشف على 1334 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية السلام بمركز بني مزار على مدار يومي 28 و29 فبراير الماضي، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدا مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 286 حالة جراحة، 245 حالة باطنة، 373 حالة أطفال، 42 حالة أسنان، 69 حالة نساء، 79 حالة تنظيم الأسرة، 122 حالة جلدية، 118 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 188 تحليلا متنوعا، و3 حالات موجات صوتية و8 حالات أشعة سينية و80 كشف مبكر للضغط والسكر و4 حالات خلع أسنان وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مترددًا.

 تنظيم  قافلة طبية علاجية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا

يذكر ان مديرية الصحة بالمنيا، تنظم اليوم الاثنين قافلة طبية علاجية بقرية سرير مفتاح بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 4 و5 مارس الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة "، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

 وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

قافلة طبية مجانية بقرية السلام

قافلة طبية مجانية بقرية السلام
قافلة طبية مجانية بقرية السلام
قافلة طبية مجانية بقرية السلام
قافلة طبية مجانية بقرية السلام
قافلة طبية مجانية بقرية السلام
قافلة طبية مجانية بقرية السلام
قافلة طبية مجانية بقرية السلام
قافلة طبية مجانية بقرية السلام
صحة المنيا الكشف علي 1334 حالة قافلة طبية مبادرة حياة كريمة قرية السلام ببني مزار

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