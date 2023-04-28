الكشف على 1950 حالة فى قافلة طبية بقرية صفط الخمار بالمنيا

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تنفيذ سلسلة القوافل الطبية والعلاجية في القرى الأكثر احتياجا على مستوى مراكز المحافظة، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات الطبية المجانية ، وتفعيل دور المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجا.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة واصلت جهودها للكشف المجاني على المواطنين خلال القافلة الطبية التى تم تنفيذها بقرية صفط الخمار التابعة لمركز المنيا خلال يومي 26 ,27 من أبريل الجاري، مشيرا إلى أنه كان قد وجه بضرورة تقديم الدعم الكامل لإنجاح الحملة للحفاظ على صحة المواطنين .

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة أن فعاليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 1950 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات لأستكمال العلاج .

من جانبه ، أشار الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة أن القافلة شملت العديد من مختلف التخصصات، منها 283 حالة جراحة و230 لة باطنة(عدد 2 عيادة)حالة باطنة و501 حالة أطفال و141 حالة أسنان و109 حالة نساء و89 حالة تنظيم الأسرة و273 حالة جلدية و217 أنف وأذن و107 حالة قلب، مشيرا إلي أنه تم الكشف الطبي وصرف الدواء مجانا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد سبق وأعلنت تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوى بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للسيدات، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.